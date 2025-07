Maltrattamenti ai bimbi disabili | Regime di violenza e paura Quattordici a rischio processo

TAVERNERIO (Como) Maltrattamenti nei confronti di degenti, anche giovanissimi o bambini, ospiti del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Villa Santa Maria di Tavernerio: è quanto ipotizza il procuratore capo Massimo Astori nei confronti di 14 operatori sanitari, attualmente non piĂą in servizio nella struttura, che nelle ore scorse hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Sono accusati di aver "abitualmente" maltrattato tra il 2018 e 2021 una quindicina di ospiti che seguivano e che erano quindi stati loro affidati. Gli atti sono stati notificati ad Annalisa Melchior, 32 anni, Nicola Piazzolla, 27 anni, Vasile Popa, 54 anni, Oksana Oliynyk, 50 anni, Luca Artuso, 31 anni, Piera Catino, 57 anni, Michele Testori, 48 anni, Armando Catuozzo, 67 anni, Giulio Salvatore Sanfilippo, 51 anni, Giovanni Bozzuto, 43 anni, Fabrizio Trombetta, 61 anni, Davide Pozzoli, 30 anni, Simone Carsetti, 47 anni, Luigi Sannino, 46 anni.

