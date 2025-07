Maltempo in Italia arrivano temporali e pioggia

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sarà attiva nel territorio del Comune di Ravenna la 78esima allerta meteo gialla, per criticità idraulica e temporali, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Il maltempo sta arrivando – o è già arrivato – in diverse zone della penisola. Vediamo quali. Allerta anche a Milano. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a Milano. Durante l’allerta meteo, il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo in Italia, arrivano temporali e pioggia

Maltempo in arrivo: previste piogge intense, temporali e vento forte - Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare una giornata all'insegna del maltempo. Una perturbazione in arrivo da sud-ovest, alimentata da una depressione in approfondimento sull'Italia settentrionale, sta già interessando la regione con le prime precipitazioni e un rinforzo del vento.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Maltempo, ancora temporali e vento forte sull’Italia: allerta arancione oggi in Lombardia - (Adnkronos) – Nuova allerta maltempo oggi, martedì 6 maggio, sull’Italia con pioggia di forte intensità prevista in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania.

Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, il tempo in Italia 'si gira' di colpo con una brutta notizia. Le previsioni meteo: ecco quando cambia tutto Vai su Facebook

Meteo, Italia divisa in due: rischio nubifragi al Nord, caldo estremo al Sud. Le previsioni; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Meteo, ancora caldo in Italia, ma arrivano i primi temporali: ecco dove.

Meteo prossimi giorni: fine del caldo, arrivano temporali e fresco anche al Centro-Sud - In arrivo un'importante svolta meteo: il caldo estremo ha le ore contate Sta per prendere forma un deciso cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale. Da inmeteo.net

Lunga fase di maltempo, dopo il caldo record ecco i nubifragi: le previsioni meteo - Una lunga fase di maltempo in arrivo sull'Italia dopo il caldo africano che ha soffocato la Penisola nelle scorse settimane. Scrive msn.com