Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 26 luglio | le regioni a rischio

Piogge e temporali continuano a imperversare sul nord interessando anche il centro sud dell'Italia e per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla su sette regioni. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - gialla - temporali

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la città si è allagata” - Ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano. In particolare, a essere colpito è stato "il quartiere del Ponte Lambro che si è allagato", ha denunciato sui social l'assessore Granelli, portando l'attenzione sul fatto che la Regione Lombardia non avesse diramato nessuna allerta meteo in previsione del maltempo.

Ancora piogge e temporali al Nord venerdì 25 luglio Allerta GIALLA meteo-idro in quattro regioni Leggi l’avviso meteo del 24 luglio bit.ly/3TSL1cH Vai su Facebook

?In corso allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali alla quale si aggiunge, a partire dalle 18, anche un'allerta per rischio idrogeologico di pari intensità https://tinyurl.com/mr3x3buc Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 25 luglio: le regioni a rischio; Peggioramento meteo, la Protezione civile dirama un'allerta meteo 'gialla' per temporali e piene dei fiumi; Piogge abbondanti e temporali forti: sabato da allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 luglio: le regioni a rischio - Piogge e temporali continuano a imperversare sul nord interessando anche il centro sud dell'Italia e per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione ... Riporta fanpage.it

Prosegue per oggi venerdì 25 luglio l’allerta meteo gialla: pioggia e temporali previsti a Milano - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato anche per la giornata di oggi, venerdì 25 luglio, l'allerta meteo ... Scrive fanpage.it