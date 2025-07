Maltempo allagamenti e alberi caduti nel Trevigiano

Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha colpito nel primo pomeriggio di giovedì 24 luglio la zona nord della provincia di Treviso: piĂą di 80 gli interventi effettuati. Le squadre di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Asolo, Gaiarine (con rinforzi dai comandi di Venezia e Padova) sono impegnate con idrovore e motopompe per allagamenti, danni d'acqua e alberi abbattuti. Situazione migliorata e sotto controllo, nel video il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco a Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allagamenti e alberi caduti nel Trevigiano

Maltempo, disagi e forte grandinata sulla Statale 36 tra Erba e Molteno, allagamenti a Como Borghi - Continua il maltempo in Lombardia, con particolare attenzione al Comasco, dove è attiva un’allerta gialla per rischio di dissesti idrogeologici e temporali forti.

Maltempo Lombardia, grandinata a Lecco con chicchi grandi come noci: allagamenti e strade come fiumi - Una violenta ondata di maltempo ha colpito la regione Lombardia: tra le zone più colpite Lecco con una grandinata e allagamenti. Da meteo.it

Temporali nel Varesotto, torna l’incubo del maltempo - Ancora una volta il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Varese, portando con sé pioggia intensa, danni e disagi. laprovinciadivarese.it scrive