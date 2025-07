Malore in vacanza a Ibiza | Francesca Ariazzi è morta in ospedale

È morta in ospedale dopo cinque giorni di un'infinita e tremenda agonia: ma non si è più ripresa dal malore che l'aveva colta improvvisamente mentre stava per tornare a casa dopo una vacanza con le amiche. La vittima è la giovane Francesca Ariazzi, 36 anni: lo scrive il Giornale di Brescia, il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

