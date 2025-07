Malore fatale per il presidente dell’Assistenza

Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo – da quanto abbiamo appreso – si è portato via a 55 anni Walter Mariotti. Una persona conosciutissima e stimata a Santa Maria a Monte e in tutta la provincia. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità e la piccola frazione di San Donato, dove la famiglia di Mariotti vive ed è molto attiva nel tessuto sociale. Mariotti era conosciutissimo per l’impegno nella Pubblica Assistenza, della quale era presidente nel suo comune, e per la quale ricopriva anche il ruolo di coordinatore delle 16 associazioni di volontariato attive nella Zona Pisana di Anpas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale per il presidente dell’Assistenza

In questa notizia si parla di: malore - presidente - assistenza - fatale

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - Il cordoglio delle comunità di Certosa e Valpolcevera Profondo cordoglio a Valpolcevera per l’improvvisa scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa, morto a 55 anni per un malore improvviso.

Il presidente serbo Vucic accusa un malore negli USA e torna a Belgrado - Il presidente serbo Aleksandar Vucic, da due giorni in visita negli Stati Uniti dove contava di incontrare il presidente Donald Trump, ha accusato un malore e dopo un consulto con i medici ha deciso di far ritorno a Belgrado.

Malore fatale prima della partita di basket: addio a Flavio Barzan, presidente del Sacile - Un malore fatale, al PalaCrisafulli di Pordenone, poco prima della partita. Se n'è andato così Flavio Barzan, amministratore delegato dell'azienda Fantinel e presidente del Sacile Basket.

#Tragedia in spiaggia ad #Arborea, malore fatale per un uomo 84enne. Sul posto sono giunti i medici del 118 e l'elisoccorso - X Vai su X

Muore a 35 anni mentre aspetta la moglie sotto al sole: il malore fatale mentre tiene tra le braccia la figlia di 3 anni Vai su Facebook

Malore fatale per il presidente dell’Assistenza; Malore fatale prima della partita di basket: addio a Flavio Barzan, presidente del Sacile; Malore fatale dopo l'escursione, penne nere a lutto per la scomparsa di Alessandro Ferraris.

Malore fatale per il presidente dell’Assistenza - Mariotti era conosciutissimo per l’impegno nella Pubblica Assistenza, della quale era presidente nel suo comune, e per la quale ricopriva anche ... Segnala lanazione.it

Cellole, malore fatale in spiaggia: secondo caso in 7 giorni - Il Mattino - Cellole, malore fatale in spiaggia: secondo caso in 7 giorni Una nuova tragedia del mare si è consumata nel pomeriggio di ieri sul litorale casertano ... ilmattino.it scrive