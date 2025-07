Malore fatale in mare ad Eboli | bagnante muore sotto gli occhi dei presenti

E' morto a causa di un malore improvviso, un uomo, a Campolongo di Eboli: la vittima era in acqua e, nonostante gli immediati soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Bagnante del posto, benvoluto e conosciuto da molti, lascia un vuoto incolmabile in familiari, conoscenti e amici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: malore - eboli - bagnante - fatale

Malore fatale in mare ad Eboli: bagnante muore sotto gli occhi dei presenti https://ift.tt/D4J5xjE https://ift.tt/kmXx6lw Vai su X

Malore fatale in mare ad Eboli: bagnante muore sotto gli occhi dei presenti; Malore fatale in mare ad Eboli: bagnante muore sotto gli occhi dei presenti; Notizie di Altavilla Silentina - Altavilla Silentina.

Eboli, insegnante muore mentre fa il bagno in mare - Un insegnante in pensione, ebolitano, è deceduto in mare mentre nuotava. Riporta msn.com

Ragazza di 19 anni muore in spiaggia: il tuffo in mare e il malore fatale davanti a genitori e bagnanti in Salento - Ennesima tragedia estiva nel Salento, dopo la morte del bagnante a Torre Lapillo, il piccolo di 7 anni a ... Scrive msn.com