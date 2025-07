Malore a Ibiza mentre aspetta il traghetto muore la 36enne bresciana Francesca Ariazzi

Si è arresa dopo cinque giorni di ospedale. Stroncata da un malore mentre era in vacanza. È accaduto a Ibiza dove la 36enne bresciana Francesca Ariazzi, dipendente di banca, è deceduta in seguito ad un infarto accusato mentre stava aspettando il traghetto per Formentera. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia la donna stava rientrando verso l'Italia dopo una vacanza con le amiche.

In questa notizia si parla di: malore - ibiza - traghetto - 36enne

Dj Godzi morto ad Ibiza, la polizia: «È stato un malore», il papà : «È stato ucciso» - «Il nostro consolato di Barcellona, che è quello competente, sta seguendo la situazione, ed il Console si è già spostato ad Ibiza».

Ibiza, ragazzo italiano di 20 anni morto in discoteca per un malore: aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia. Si era trasferito sull'isola per lavorare - Un ragazzo italiano di 20 anni è morto questa mattina, 19 maggio, all'alba in una discoteca situata a Ibiza, nel comune di Sant Antoni.

Ibiza, italiano 20enne morto in una discoteca dopo malore improvviso per “probabile assunzione di stupefacenti”, era sull’isola per lavoro - Le autorità spagnole hanno immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. Solo l’autopsia, disposta nelle ore successive, potrà dare risposte definitive Un ragazzo italiano di 20 anni è morto nella mattinata di lunedì 19 maggio, dopo aver accusato un malore improvviso a

