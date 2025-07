Magic the Gathering il documentario sul gioco da agosto in streaming

All'inizio di agosto arriverà in streaming il documentario Igniting The Spark – The Story of Magic: The Gathering, un documentario dedicato al fenomeno del gioco di carte collezionabili che ormai ha più di trent'anni. In Italia è noto anche come Magic: L'Adunanza. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming

Vi aspettiamo giovedì 24 luglio per il torneo Modern di Magic: the Gathering! Via Luigi Perna, 57 - Eur Montagnola 06 45491989 379 231 9770 Vai su Facebook

