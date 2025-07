Mafia protocollo di legalità tra Prefettura e Consorzio Muzza per opere idrauliche e fondi Pnrr

Lodi, 25 luglio 2025 – Firmato in Prefettura un nuovo strumento a tutela della legalitĂ nel mondo degli appalti pubblici. Il prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, e il vice presidente del Consorzio Muzza, ingegner Carlo Gattoni, hanno sottoscritto un Protocollo di legalitĂ per contrastare in modo efficace i tentativi di infiltrazione della criminalitĂ organizzata negli affidamenti di lavori pubblici, comprese le opere finanziate con i fondi del PNRR. L’intesa, che segue le linee guida indicate dalla delibera CIPE n. 62 del 2000, riguarda in particolare progetti legati alla sicurezza idraulica e alla prevenzione delle calamitĂ naturali, promossi in sinergia tra il Consorzio Muzza e la Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

