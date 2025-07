Maduro invita al voto di massa ma per l' opposizione è una farsa

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha invitato ad un'ampia partecipazione alle elezioni municipali di domenica, affermando che il Paese è l'avanguardia di un nuovo modello di " democrazia popolare diretta ". L'opposizione organizzata nella Piattaforma democratica, guidata da Maria Corina Machado, ha invece invitato ad astenersi da questa nuova " farsa elettorale ", che si celebra ad un anno esatto dalle contestate elezioni presidenziali. Approfittando del boicottaggio dell'opposizione, Maduro si prepara così a celebrare un trionfo, cercando allo stesso tempo di oscurare il ricordo di quanto avvenuto nei mesi scorsi, quando il Consiglio nazionale elettorale aveva proclamato Maduro vincitore senza fornire prove, mentre l'opposizione aveva denunciato frodi massicce e un colpo di Stato elettorale, sostenuta da un ampio numero di Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maduro invita al voto di massa, ma per l'opposizione è una farsa

