Macron | Riconosceremo la Palestina come Stato Quali Paesi prima della Francia lo hanno già fatto e cosa comporta

Macron ha annunciato che per la Francia da settembre la Palestina sar√† una nazione indipendente. Ma non tutti i Paesi occidentali sono d'accordo (Italia compresa). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Macron: ¬ęRiconosceremo la Palestina come Stato¬Ľ. Quali Paesi prima della Francia lo hanno gi√† fatto (e cosa comporta)

In questa notizia si parla di: macron - palestina - paesi - francia

Macron: ‚ÄúRiconoscere la Palestina √® esigenza politica‚ÄĚ - Per il presidente francese Emmanuel Macron, ‚Äúriconoscere la Palestina non √® solo un obbligo morale ma anche una necessit√† politica‚ÄĚ.

M.O., Macron: riconoscimento Palestina è una necessità politica - Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa a Singapore, che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è "solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica".

La Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: ‚Äú√ą un‚Äôesigenza politica, non solo un dovere morale‚ÄĚ - √ą possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina.

La Francia di Macron si appresta a riconoscere lo stato della #Palestina. Questa Giorgia Meloni che in passato ha pi√Ļ volte condannato le violenze nella striscia di Gaza, firmando anche una mozione che promuoveva l‚Äôidea dei ‚Äúdue popoli due Stati‚ÄĚ, oggi √® sc Vai su X

“La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina“. Lo ha annunciato in serata Emmanuel Macron. Il passo formale avverrà in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre, ha spiegato il presidente francese sui social media. “Fe Vai su Facebook

Wafa: Israele arrestato il Gran Muft√¨ di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscer√† Stato di Palestina - Idf consentir√† lanci di cibo su Gaza: Ma non c'√® carestia; Macron: ‚ÄúLa Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina‚ÄĚ; Macron: ‚ÄúFrancia riconoscer√† Palestina‚ÄĚ. La comunit√† internazionale √® divisa: le reazioni.

Francia, Emmanuel Macron riconoscerà lo Stato di Palestina, «Per una pace giusta e duratura in Medio Oriente» - Per gli Usa «è uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre». Segnala vanityfair.it

Macron: ‚ÄúFrancia riconoscerà Palestina‚ÄĚ. La comunità internazionale è divisa: le reazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Macron: ‚ÄúFrancia riconoscerà Palestina‚ÄĚ. tg24.sky.it scrive