Macron | La Francia riconoscerà lo stato palestinese Lo stop di Israele e degli Stati Uniti | Aiuta Hamas e frena la pace

Roma, 25 luglio 2025 - A sorpresa il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia diventerĂ la prima grande potenza occidentale a riconoscere uno stato palestinese. Il capo dell’Eliseo lo ha fatto pubblicando ieri sera una lettera inviata al presidente dell'AutoritĂ nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, in cui conferma lo storico impegno francese, nella speranza di accelerare una tregua e "per una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Il riconoscimento sarĂ formalizzato a settembre, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma ha giĂ scatenato reazioni opposte, da Israele agli Stati Uniti, e in cuore alla stessa Europa, dove Gb e Germania sono state colte di sorpresa, e la Spagna ha espresso la volontĂ di seguire l'esempio dei vicini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: “La Francia riconoscerĂ lo stato palestinese”. Lo stop di Israele e degli Stati Uniti: “Aiuta Hamas e frena la pace”

