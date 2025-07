Macron | A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina | Netanyahu e il governo israeliano | Collabora con il male

I negoziati di Doha verso il fallimento. Bel Trew, responsabile ufficio di corrispondenza estera del quotidiano Independent: "I livelli di malnutrizione acuta sono così alti che alcune persone sono irrecuperabili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina" | Netanyahu e il governo israeliano: "Collabora con il male"

Gaza, saltano i negoziati. La furia dell’inviato Usa Witkoff: «Colpa di Hamas». Macron: «A settembre la Francia riconoscerà la Palestina» - L’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l’interruzione dei colloqui in Qatar per il cessate il fuoco a Gaza perché Hamas «non agisce in buona fede».

