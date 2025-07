Ma quanto ci piace il bodysuit di Vanessa Kirby per il tour di Fantastic Four?

Durante il press tour del nuovo Fantastic Four: First Steps, Vanessa Kirby ha conquistato la scena non solo per il ritorno sul grande schermo nei panni dell’iconica Sue Storm, ma per un approccio alla moda premaman che unisce carisma, eleganza e audacia. Un’estetica pensata, costruita con cura e portata avanti con disinvoltura, che ha trasformato ogni uscita pubblica in un momento fashion indimenticabile. Vanessa Kirby celebra la sua gravidanza con un bodysuit tutto nero durante il tour di Fantastic Four. Kirby ha scelto di non nascondere le forme della gravidanza, ma di celebrarle con una selezione di look che raccontano un nuovo linguaggio visivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ma quanto ci piace il bodysuit di Vanessa Kirby per il tour di Fantastic Four?

In questa notizia si parla di: vanessa - kirby - tour - fantastic

Vanessa Kirby: età e carriera dell’attrice di fantastici 4 - Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcune attrici si distinguono per la loro versatilità e presenza scenica.

Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante - Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante Vanessa Kirby sta facendo il suo debutto nell’ MCU nei panni di Sue Storm in I Fantastici quattro: Gli Inizi, ma il suo prossimo film Netflix potrebbe essere ancora più emozionante.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby scherza su Pedro Pascal: “Anche i suoi rutti sono fantastici” - Durante un'intervista radio con Radio 1, Vanessa Kirby e Pedro Pascal si sono lasciati andare a battute esilaranti in vista del nuovo film Marvel, I Fantastici 4: Gli Inizi.

Pedro Pascal e Vanessa Kirby condividono un tenero momento sul red carpet di Los Angeles per la prima di The Fantastic Four: First Steps. Quando il carisma incontra l’eleganza, il risultato è pura magia. #PedroPascal #VanessaKirby #FantasticFour #Red Vai su Facebook

Joseph Quinn, Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Ebon Moss-Bachrach alla premiere di Fantastic Four First Steps a Berlino. Vai su X

Pedro Pascal e i Fantastici 4 lanciano il loro tour mondiale a Parigi; Vanessa Kirby incinta, annuncio al panel su I Fantastici 4 - Gli inizi; I Fantastici 4: Gli Inizi, il trailer della prima famiglia Marvel.

Vanessa Kirby e Pedro Pascal raccontano I Fantastici 4 - tv Vanessa Kirby e Pedro Pascal raccontano I Fantastici 4 Sullo sfondo di un vivace mondo retro- Riporta informazione.it

Pedro Pascal and Vanessa Kirby’s oddly intimate press tour leaves fans confused: ‘Very handsy’ - stars getting handsy while promoting their film, “The Fantastic Four: First Steps. Scrive msn.com