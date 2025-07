Lutto nel Cilento addio all' avvocato Franco Chirico

È morto all’età di 91 anni l’avvocato Franco Chirico, figura centrale nella vita politica, istituzionale ed economica del Cilento. Il decesso è avvenuto il 25 luglio. Nato a Vallo della Lucania il 30 gennaio 1934, Chirico ha attraversato oltre mezzo secolo di storia locale contribuendo in modo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

