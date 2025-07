"I lupi hanno preso l’abitudine di avvicinarsi sempre di più alle abitazioni della Valdinievole da almeno quattro anni. Le loro prede naturali non trovano da mangiare in collina e lo vengono a cercare qui. I lupi, di conseguenza, li seguono a valle". Paolo Cardelli è un selecontrollore. Sì tratta di una figura di cacciatore esperto, formato attraverso specifici corsi e abilitato, che collabora con le autorità per il controllo e la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici, in particolare i cinghiali, per mantenere l’ equilibrio faunistico e prevenire danni all’agricoltura e all’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lupi senza prede in collina, si avvicinano sempre più alle case"