L'Uomo Gatto critica Enrico Papi e Sarabanda | Mi hanno messo alla berlina se mi chiameranno non andrò

Gabriele Sbattella, alias l'Uomo Gatto di Sarabanda, ha spiegato sui social che non tornerĂ nel programma, nemmeno se dovessero chiamarlo, perchĂ© l'ultima volta ha ricevuto un trattamento che non è stato di suo gradimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vi ricordate l’Uomo Gatto? Oggi insulta i tifosi del Napoli: “Colerosi nullafacenti, stasera tifo Inter” - L'Uomo Gatto di Sarabanda attacca Napoli e i napoletani durante i preparativi del possibile quarto scudetto: "Cafonaggine e cattivo gusto, fatico a definirla una cittĂ italiana".

Gabriele Sbattella, l’ex Uomo Gatto, chiede scusa ai napoletani: la lettera a Fanpage.it - Gabriele Sbattella, l'ex "Uomo Gatto", scrive alla redazione per scusarsi degli insulti ai tifosi del Napoli.

