Il corpo celeste, battezzato 2025?OW, non compoterà rischi per il nostro Pianeta. Altri quattro asteroidi sfrecceranno in sicurezza fino alla fine del mese: sono importanti occasioni di studiare corpi celesti per la difesa planetaria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Lunedì 28 luglio un asteroide grande quanto la Torre di Pisa passerà accanto alla Terra