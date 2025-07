Passa un asteroide grande come la Torre di Pisa Transito previsto per il 28 luglio, senza rischi di impatto per la Terra. Altri quattro sfrecceranno in sicurezza fino alla fine del mese. Occasioni di studiare corpi celesti per la difesa planetaria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - lunedi-28-luglio-asteroide-grande-quando-torre-di-pisa-sfiorera-terra