L' ultimo video di Lorenzo Bonicelli il ginnasta 23enne in coma dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen

Dopo il grave infortunio, Lorenzo Bonicelli è stato operato al collo e ora è in coma farmacologico L'ultimo video pubblicato da Lorenzo Bonicelli prima della caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen, in Germania, risale al 6 giugno 2025. Nel filmato il ginnasta appare mentre svolge diver.

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

