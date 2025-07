L’ultimo saluto a Giacomo Diomedi | Ora è insieme al suo amico Mattia

C’erano tutti, ieri, ed erano tantissimi, accanto a una famiglia straziata per la perdita di un figlio e di un fratello, per dare l’ultimo saluto a Giacomo Diomedi, il centauro 34enne che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Mezzina, mentre stava andando al lavoro. Tutti riuniti intorno a quella bara così ingiusta, così difficile da accettare per chiunque abbia incrociato sulla sua strada, il volto sorridente fiducioso e generoso di Giacomo. Una bara in cui è custodita una vita che, spezzata troppo giovane, ha saputo seminare tanto e talmente bene da richiamare nella piccola chiesa di Bivio Cascinare una folla enorme e variegata che era il perfetto riflesso della sua vita, delle sue passioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Giacomo Diomedi: "Ora è insieme al suo amico Mattia"

