Luk3 | Dopo Amici mi chiedo se riuscirò a restare nel tempo e a dire qualcosa agli altri Più la mia relazione con Alessia resta fuori dai social e più la sento vera

Dopo l'esperienza nella scuola di Canale 5 il cantante raccoglie ciò che ha seminato ragionando su quello che lo aspetta e che lo sta tenendo a galla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luk3: «Dopo Amici mi chiedo se riuscirò a restare nel tempo e a dire qualcosa agli altri. Più la mia relazione con Alessia resta fuori dai social e più la sento vera»

In questa notizia si parla di: luk3 - amici - chiedo - riuscirò

Luk3, dopo Amici arriva in radio il brano Bianca-Prada - Dopo avere partecipato all’attuale edizione del talent Amici, il cantautore Luk3 pubblica il brano Bianca-Prada.

Amici, Alessia Pecchia parla da professionista: le parole sulla convivenza con Luk3 - Alessia Pecchia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Amici. Dopo essere arrivata tra i cinque finalisti dell’edizione 24, la ballerina di latino è stata ufficialmente invitata da Maria De Filippi a far parte del cast dei professionisti nella prossima stagione.

Luk3 contro alcuni ex compagni di Amici? Il gesto che scatena il web - Luk3, ex concorrente della ventiquattresima edizione di Amici, continua a far parlare di sé anche fuori dalla scuola.

Luk3: «Dopo Amici mi chiedo se riuscirò a restare nel tempo e a dire qualcosa agli altri. Più la mia relazione con Alessia resta fuori dai social e più la sento vera.