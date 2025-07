Lui non c' era Ho letto la relazione È scontro sul Dna di Garlasco

Il caso di Garlasco non è di facile risoluzione e il lavoro che stanno conducendo in procura a Pavia lo dimostra. Sono in corso analisi a tutto capo sia dal lato scientifico che dal lato tradizionale per arrivare ad avere indizi e prove che possano togliere qualunque ombra sull'omicidio di Chiara Poggi. In carcere c'è Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni con l'accusa di omicidio e ormai vicino al fine pena, mentre nella nuova indagine è stato indagato Andrea Sempio con l'accusa di omicidio in concorso. Al centro dell'incidente probatorio, attualmente, ci sono soprattutto due elementi: il dna ignoto sulla garza utilizzata per fare il tampone a Chiara Poggi e l'impronta 33. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Lui non c'era", "Ho letto la relazione". È scontro sul Dna di Garlasco

