Da mercoledì le 52 arcate monumentali dell’acquedotto vasariano risplendono. Fari led a basso consumo le illumineranno nelle notti. E’ il primo passo di un grande progetto di valorizzazione del patrimonio in cui Pierluigi Rossi, rettore della Fraternita dei Laici, la quale ha versato circa 65 dei 90mila euro complessivi per la realizzazione dell’intervento, crede molto. C’è un filo sotterraneo che lega la Fonte di Piazza Grande agli Archi di via Spinello: è l’antico acquedotto vasariano, una galleria idraulica costruita oltre quattro secoli fa, scavata nella collina di San Pietro, a 22 metri di profondità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luci sulle arcate dell’acquedotto vasariano . Rossi: "Piazza Grande collegata a via Tarlati"

