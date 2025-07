luca giommini giulio curti e alessio sacco al lavoro per la nuova stagione di venerdiretta su primantenna fm

Primantenna FM si prepara a ripartire con una nuova stagione di Venerdiretta, uno dei programmi più seguiti e apprezzati della rete. Luca Giommini, insieme a Giulio Curti e Alessio Sacco, ha annunciato sui social che i preparativi sono già in corso per il ritorno in onda previsto a settembre. Il team sta lavorando dietro le quinte per rinnovare format, contenuti e sorprese in vista della prossima stagione radiofonica. “Stiamo lavorando per la nuova stagione del Venerdiretta, da settembre ci saranno tante novità ”, hanno anticipato i conduttori, lasciando intendere un mix di conferme e cambiamenti per coinvolgere ancora di più il pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

