L' US Avellino presenterà i nuovi kit gara in occasione del Memorial Sandro Criscitiello

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che in occasione del Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” e prima del fischio d’inizio della gara amichevole contro la Lazio, previsto per le 20:30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone saranno svelati, al pubblico presente e in diretta televisiva nazionale. 🔗 Leggi su Today.it

“Servirà un’altra prestazione di alto livello”: la Scandone Avellino prepara Gara 2 contro Angri - Alla vigilia di Gara 2 dei play-off di Serie C Gold tra la Scandone Avellino e la Pallacanestro Angri, l’assistant coach irpino Fabio Iannicelli ha offerto un’analisi lucida della posta in palio e della prestazione fornita in Gara 1.

Asta di beneficenza a Avellino: maglie in gara per una buona causa - Giovedì 8 maggio, alle ore 18:00, presso l’Hotel De La Ville di Avellino, si svolgerà un’asta di beneficenza promossa dall’associazione “…per la Storia…”.

Scandone Avellino vittoriosa ad Angri, gara 1 dei play off è biancoverde - La Scandone Avellino espugna il Pala Galvani di Angri con il punteggio di 54–61 e si regala gara 1 dei play off dei quarti di finale per la promozione in Serie B nazionale.

Avellino-Lazio, alle 19.30 la presentazione delle divise da gioco dei lupi - Avellino 1912 rende noto che in occasione del Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” e prima del fischio d’inizio della gara amichevole contro la Lazio, previsto per le 20:30, allo stadio “Benito ... Da msn.com

Gara Avellino – Benevento, Il Tar rigetta il ricorso contro il Daspo emesso dal Questore - Il Tar di Salerno, adito dal difensore di un tifoso Avellinese che, in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Benevento del 30 marzo 2025, dopo aver scavalcato la recinzione opponendo ... Riporta corriereirpinia.it