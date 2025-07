Il tempo è forse una di quelle cose di cui comprendiamo il valore nel momento in cui non vogliamo dedicare nemmeno un istante a spiegare cosa sia. Diceva in fondo Charles Baudelaire che l’unico modo per dimenticarlo, il tempo, era impiegarlo, così come Sant’Agostino diceva che sapeva cosa fosse finché qualcuno non gli chiedesse di spiegarlo: in quel momento non lo sapeva più. Sembra quasi che intorno al tempo, al suo valore e alla sua definizione vi sia, più che una difficoltà nell’esporne il significato, un tabù. Forse perché rappresenta una di quelle cose che una volta passate, fruttuosamente o meno, non ci verranno in alcun modo possibile ridate indietro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ozio e il valore del tempo nell’era della velocità e dell’efficienza