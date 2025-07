Giovane Holden pubblica la biografia romanzata di Viani. Un viaggio tra arte, ribellione e Viareggio. Un genio controverso raccontato come mai prima. VIAREGGIO – “Lorenzo allo specchio: Storia di un artista scomodo”, l’ultima fatica di Maria Teresa Landi e Luciana Tola, edita da Giovane Holden Edizioni, è finalmente in libreria e online. Questo volume non è solo una biografia romanzata, ma un vero e proprio viaggio nell’anima complessa di Lorenzo Viani e nella Viareggio più autentica che lo ha plasmato, un’immersione profonda nelle sue radici e nelle contraddizioni che lo hanno reso un artista unico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lorenzo Viani: l’artista ribelle torna in libreria