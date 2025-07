Lorenzo Bonicelli risvegliato dal coma | come sta il ginnasta dopo l’infortunio alle Universiadi

AGGIORNAMENTO ORE 22.30. “ Le condizioni di Lorenzo Bonicelli sono stazionarie e non è in pericolo di vita. rimasto vigile dopo l’incidente fino al momento dell’intervento chirurgico, è stato risvegliato dal coma farmacologico e ha dato segnali positivi “. Questo il comunicato della Federginnastica. — Lorenzo Bonicelli si trova in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alle vertebre cervicali. Questo è l’ultimo aggiornamento arrivato in merito alle condizioni del ginnasta italiano, che si è infortunato durante le qualificazioni delle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Bonicelli risvegliato dal coma: come sta il ginnasta dopo l’infortunio alle Universiadi

