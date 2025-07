Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita | risvegliato dal coma e stazionario

Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stazionarie. Questa è la parte più importante della spiegazione data da un portavoce del policlinico universitario di Essen, dove il ginnasta è stato trasportato ieri pomeriggio in seguito al brutto infortunio accusato durante le qualificazioni delle Universiadi. Il 23enne lecchese era caduto in uscita dagli anelli mentre eseguiva il triplo raccolto, aveva picchiato il collo ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico alle vertebre cervicali. Nella nota diffusa dalla Federginnastica si legge che l’azzurro è rimasto vigile dopo l’incidente fino al momento dell’intervento chirurgico, è stato risvegliato dal coma farmacologico e ha dato segnali positivi: “ Attualmente è in terapia intensiva, la sua famiglia è con lui e i suoi compagni di squadra gli hanno fatto visita e hanno potuto salutarlo “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita: “risvegliato dal coma e stazionario”

