Lorenzo Bonicelli in coma incidente per il ginnasta italiano durante esercizio agli anelli | operato al collo Cosa è successo

Un brutto incidente ha visto coinvolto l'atleta Lorenzo Bonicelli, 23enne di Lecco che è caduto durante un esercizio di ginnastica artistica agli anelli, rimediando un grave problema al collo.

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

