Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen

Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti. Lo scrive sul suo sito la Federginnastica. Immediatamente soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI, il ventitreenne di Lecco della Ghislanzoni GAL è stato trasportato al vicino Policlinico universitario. Lo staff tecnico al seguito della missione GAM in Germania, “visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen

