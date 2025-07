l’opera di street art partecipata nella struttura di progetto arca | pongo 3d insieme ai giovani richiedenti asilo realizzano il murale l’albero della vita

Le storie, le emozioni e le aspirazioni dei giovani richiedenti asilo ospiti del centro tradotte in un intenso viaggio per immagini che valorizza l’ambiente e, insieme, diventa simbolo di accoglienza, speranza e rinascita. Siamo in via Fantoli a Milano, nel cortile del Cas - Centro di Accoglienza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Falso ginecologo adesca ragazze con finti provini e poi le violenta filmando tutto insieme a un complice: 135 giovani coinvolte - Milano – Due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari a Milano con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Zuchtriegel e Madonna insieme per “Lisistrata”: il teatro dei giovani ambasciatore di Pompei - Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti, messa in scena nel 411 a. C ad Atene, è il primo esempio drammaturgico incentrato sull’emancipazione femminile, non solo come atto di ribellione al genere maschile, ma soprattutto come momento di aggregazione tra donne che si uniscono decidono di proporre agli uomini una sorta di compromesso: se i consorti non cesseranno il fuoco, le loro compagne si rifiuteranno di concedersi.

Frassinetti: “Aiutare i giovani a disconnettersi. Trovare insieme soluzioni per combattere la noia e farsi coinvolgere di più nel mondo reale” - Durante il convegno “Dialogo con i giovani sul digitale”, organizzato dall’associazione “Io stacco la Spina” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l’importanza di aiutare i giovani a disconnettersi e a trovare un equilibrio nell’uso delle tecnologie.

