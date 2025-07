Le ultime su Lookman e il fortissimo interesse dell’Inter. L’attaccante nigeriano è dell’Atalanta, ma ha un accordo di massima per diventare un nuovo giocatore della Beneamata. L’OBIETTIVO PRIORITARIO – L’Inter continua a monitorare Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano resta il principale obiettivo per il reparto offensivo di Cristian Chivu. La dirigenza è consapevole che includendo il nigeriano in rosa, allora l’attacco della Beneamata diventerebbe ancora piĂą forte. Ma è una trattativa comunque complicata, serve calma e pazienza. E da Viale della Liberazione lo sanno benissimo. Ecco quanto raccontato da Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset: « L’Inter sta gestendo con calma e pazienza, siamo ancora al 25 luglio. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman, l’Inter predica calma e pazienza: condizioni immutate – SM