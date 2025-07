Lookman l’Atletico Madrid chiude la cessione! Nuovo inserimento?

Ademola Lookman è il principale oggetto del desiderio dell’Inter in questo momento. L’Atletico Madrid era tra le pretendenti e potrebbe tornare: chiusa una cessione importante secondo Fabrizio Romano. INTERESSE (E NON SOLO) – Quello per Ademola Lookman è molto piĂą di un interesse, perchĂ© l’ Inter ha giĂ l’accordo con il calciatore per l’ingaggio. 4 milioni di euro netti all’anno che il nigeriano non ha saputo rifiutare, però c’è ancora un problema ed è proprio l’ Atalanta. Il club bergamasco chiede piĂą dei 40 milioni di euro offerti per il cartellino, almeno 10 in piĂą. Nelle ultime ore c’è stand-by totale e sono attese novitĂ a partire dall’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Inter-news.it

