Lookman Juventus sul nigeriano l’Inter è sempre fortissima! Occhio a non tirare troppo la corda | quella biga europea ha posto in attacco e potrebbe accontentare le richieste dell’Atalanta

Lookman Juventus, quel club potrebbe inserirsi nella corsa per il centravanti: ha liberato spazio in attacco con quella cessione! L’Inter è avvisata. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, la situazione di Ademola Lookman è rimasta sostanzialmente invariata dalla scorsa settimana. L’ Inter ha presentato una proposta per Lookman, consistente in un prestito con obbligo di riscatto, con una cifra complessiva che, fra parte iniziale e finale, ammonta a 40 milioni di euro. Si trattava di un’offerta fissa, che i nerazzurri hanno definito non migliorabile, almeno per quanto spiegato dai dirigenti interisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

