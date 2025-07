Lookman Juve, alla fine sarĂ Inter! Zazzaroni ha espresso quella dichiarazione che può sconvolgere gli equilibri del mercato italiano. Il nome di Ademola Lookman è diventato sempre piĂą caldo nel calciomercato Inter. I nerazzurri hanno mostrato un forte interesse per l’ attaccante nigeriano. Dopo una stagione eccellente con l’ Atalanta, Lookman sembra essere il rinforzo ideale per il reparto offensivo dell’Inter, che sta cercando di arricchire il suo attacco in vista della nuova stagione. L’attaccante ha dimostrato di essere un giocatore versatile, veloce e abile nel segnare, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il gioco di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lookman Juve, Zazzaroni “vota” Inter per il futuro dell’attaccante nigeriano: decisivo sarà quella potenza di fuoco di cui può disporre Oaktree!