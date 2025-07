Lookman Inter Zazzaroni | Lui è l’acquisto prioritario | la prossima settimana i nerazzurri alzeranno l’offerta

Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, è al centro delle attenzioni dell'Inter nel calciomercato estivo. Dopo una stagione esaltante con l'Atalanta — 11 gol e 7 assist in Serie A — il nome dell'ex Leicester e RB Leipzig è

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Zazzaroni: “Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio 100 milioni per il mercato più le cessioni. Lookman è un acquisto prioritario: la prossima settimana l'Inter alzerà l'offerta fino a 45 milioni. Poi la palla passerà a Percassi (Pagliuca) e allo stess Vai su X

