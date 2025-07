Lookman Inter parti sempre più vicine! Zazzaroni annuncia nuovi sviluppi sull’operazione per l’attaccante dell’Atalanta

Lookman Inter, parti piĂą vicine! Zazzaroni annuncia nuovi sviluppi sull'operazione per l'attaccante dell'Atalanta Ecco che cosa sta succendendo. I tifosi dell' Inter sono in fermento e l'attesa per le mosse del club in questo mercato estivo cresce giorno dopo giorno. La trattativa per Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell' Atalanta, è al centro delle preoccupazioni, specialmente dopo alcune operazioni sfumate negli anni passati. Nonostante la crescente impazienza dei supporter, il club sta cercando di mettere a punto l'accordo in tempi brevi. Il ruolo di Oaktree e l'offerta imminente Secondo l'ultimo aggiornamento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, l' Inter ha a disposizione 100 milioni di euro da parte del fondo Oaktree per rafforzare la squadra.

? L'Atalanta avrebbe proposto a Lookman un rinnovo di contratto alle stesse cifre offerte dall'Inter (4 milioni piĂą bonus) ma che l'attaccante avrebbe rifiutato: vuole solo l'Inter! - Luca Marchetti a TuttoMercatoWeb Vai su Facebook

Lookman-Inter, fissato il vertice con l’Atalanta: settimana decisiva in arrivo - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo vertice tra Atalanta e Inter è stato fissato per l’inizio della p ... Da calcioatalanta.it

