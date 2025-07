Lookman Inter nuova svolta! Il club di Viale della Liberazione aumenta l’offerta per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta I dettagli

Lookman Inter, nuovi contatti con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano: offerta portata a 45 milioni di euro dal club di Viale della Liberazione. I dettagli. L’ Inter ha intensificato i suoi contatti con l’ Atalanta per l’acquisto del calciatore nigeriano, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro su X, il club nerazzurro ha recentemente portato la sua offerta complessiva a 45 milioni di euro, bonus inclusi, facendo un passo avanti rispetto alla proposta iniziale, che non aveva convinto i bergamaschi a cedere il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, nuova svolta! Il club di Viale della Liberazione aumenta l’offerta per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta. I dettagli

