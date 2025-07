Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra in una fase cruciale. Il club nerazzurro ha giĂ presentato una prima proposta alla Dea, strutturata come un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro, ma la risposta da Bergamo è stata chiara: servono 50 milioni di euro, e la formula preferita resta quella del trasferimento a titolo definitivo. Per questo motivo, la dirigenza interista è pronta a rivedere la propria offerta, ritoccando leggermente la parte fissa e aggiungendo alcuni bonus per avvicinarsi alle richieste della famiglia Percassi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lookman Inter, gesto incredibile sullo stipendio: pronto ad accettare una cifra al ribasso, il motivo