Lookman Inter assalto all'Atalanta ma senza fretta | cresce la fiducia in Viale della Liberazione

per il buon esito della trattativa. Il calciomercato Inter è attualmente concentrato su alcuni obiettivi principali, tra cui Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato da SportMediaset, le trattative per il nigeriano sono ancora in fase di stallo, con i nerazzurri che hanno presentato un’offerta di 40 milioni di euro, mentre la Dea non sembra voler scendere sotto la cifra di 50 milioni. Nonostante le difficoltĂ , l’Inter è ottimista riguardo al futuro dell’affare, grazie all’intesa giĂ raggiunta con il giocatore, che ha manifestato la sua volontĂ di trasferirsi a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, assalto all’Atalanta ma senza fretta: cresce la fiducia in Viale della Liberazione

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Gazzetta dello sport: "Lookman assalto finale. Inter pronta ad alzare l'offerta di un paio di milioni per mostrare la volontà di andare incontro all'Atalanta. Il nigeriano RIFIUTA la proposta superiore del Napoli e vuole SOLO l'Inter".

Calciomercato, le news del 22 luglio: Juventus-Conceicao: fatta, Milan, arriva Estupiñán, Colombo al Genoa; Inter, Calhanoglu resta, con l'Atalanta braccio di ferro per Lookman; Inter, assalto finale per Lookman: sfondare i 40 milioni non è più un tabù; Calciomercato: l’Inter studia l’assalto a Lookman, il Napoli monitora la situazione.

Atalanta, nessuno sconto per Lookman: partirà, ma solo a 50 milioni poi sarà assalto a Chiesa - I Percassi non intendono venire incontro all'Inter, convinti che qualcuno arrivi a sborsare la cifra richiesta per il nigeriano ... Da msn.com

Buchanan e Taremi via? L'Inter fa cassa. E può alzare l'offerta per Lookman - A inizio settimana incontro con l'Atalanta: se si concretizzeranno le cessioni, i nerazzurri avranno abbastanza cassa per dare l'assalto all'attaccante ... Scrive gazzetta.it