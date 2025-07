Lookman Inter ancora tutto fermo Ci pensa il giocatore a smuovere le acque? Le ultime indiscrezioni

Lookman Inter, è il giocatore a smuovere le acque! Le ultime indiscrezioni sull'operazione per il passaggio in nerazzurro meneghino. Ademola Lookman ha messo nel mirino l' Inter e vuole fortemente il trasferimento ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'attaccante nigeriano è determinato a sbloccare da solo la trattativa, cercando di accelerare il suo approdo a Milano. Il giocatore, che ha impressionato l' Atalanta nella scorsa stagione, sta cercando di forzare la mano per arrivare a San Siro. L' Inter, infatti, è in attesa di un rilancio che possa colmare il divario tra l'offerta iniziale da 40 milioni di euro e la richiesta dell' Atalanta, che resta ferma a 50 milioni.

