Lookman-Atalanta entourage a lavoro Inter la mossa slitta! – CdS

I tempi della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman si allungano. I rappresentanti del giocatore sono ancora al lavoro, ma si attende la mossa dei nerazzurri. TEMPISTICHE – Attualmente gli obiettivi nel mirino dell’Inter sono ben due ed entrambi piuttosto ambiziosi: Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Prima di concentrarsi sul secondo, piĂą giovane, i nerazzurri hanno fretta e premura di riuscire ad ottenere l’attaccante dell’Atalanta. Dopo un’iniziale positivitĂ sulla riuscita dell’affare in tempi stretti, però, la fase di stallo dell’ultimo periodo lascia trasparire un allungamento delle tempistiche non indifferente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman-Atalanta, entourage a lavoro. Inter, la mossa slitta! – CdS

In questa notizia si parla di: lookman - inter - atalanta - lavoro

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

L’#Inter ha fatto un’offerta di 40M per #Lookman e l’#Atalanta è ferma sulla richiesta di 50M. Queste sono le ore/giorni di lavoro degli agenti del calciatore per avvicinare le due parti,forti della volontà di andare a Milano e della promessa di lasciarlo partir Vai su X

? Lookman: contatti stamattina tra Inter, agente e intermediari. Presto contatti diretti con l’Atalanta: aumentare e chiudere è l’unica missione per non perdere l’autobus. - Alfredo Pedullà Vai su Facebook

L'Inter prepara il rilancio per Lookman dell'Atalanta; Inter, settimana decisiva per Lookman: Marotta al lavoro; Giornale – Marotta e Ausilio al lavoro per Lookman: ottimismo crescente. Calha? Si aspetta….

Lookman, l'Atalanta aspetta il rilancio dell'Inter. Ma il giocatore è disposto ad abbassarsi lo stipendio per partire - I Percassi non fanno sconti: restano da colmare il gap di 10 milioni tra domanda e offerta Dal colletto, cinque colate di nero e d’azzurro si tuffano nel color panna mettendo d’accordo nonni e nipoti ... Riporta bergamo.corriere.it

Lookman, l'Atalanta continua a fare muro: tutte le carte dell'Inter per aumentare l'offerta e arrivare alla cifra richiesta - L'obiettivo è quello di non vivere lo stesso tormentone che ha visto protagonisti Koopmeiners e la Juventus nella scorsa estate: cosa possono fare i nerazzurri e il nigeriano? Come scrive calciomercato.com