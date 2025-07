La trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter prosegue spedita verso la conclusione. Secondo le ultime informazioni riportate da Sportitalia, la tempistica appare ormai vicina. LE TEMPISTICHE – Ademola Lookman presto potrebbe realmente essere un nuovo giocatore dell’ Inter. Mancano ancora tanti dettagli, l’affare non è concluso, ma tutto lascia pensare che questo possa accadere e in tempi non tanto lunghi. In particolare nei prossimi dieci giorni, così come sottolineato anche da Alfredo Pedullà. Già i primi giorni della prossima settimana saranno determinanti per un confronto diretto tra Inter e Atalanta, utile a trovare l’accordo definitivo che possa accontentare tutte le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman all’Inter, la trattativa avanza! Le tempistiche per l’accordo finale – SI