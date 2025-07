Gianluigi Longari si è pronunciato in merito alle ultime mosse dell’Inter nel mercato in entrata e in uscita, con particolare riferimento ai casi di Ademola Lookman e Giovanni Leoni. LA SITUAZIONE – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell’Inter: «Si attende il via libera da parte della proprietĂ per incrementare l’offerta all’Atalanta per Ademola Lookman.  Un semaforo verde che si avvicina soprattutto dopo che i milanesi avranno completato un’altra operazione in uscita dopo Stankovic, ovvero quella relativa a Tajon Buchanan. Il canadese torna al Villarreal a titolo definitivo per una cifra che tra parte fissa e bonus si avvicina ad altri 10 milioni di euro, con la prospettiva di mantenere anche una percentuale sulla futura rivendita dell’esterno. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Longari su Lookman: «Inter, si avvicina semaforo verde! Un fattore»