L'ombra del doping sul Tour la INEOS allontana il capo assistente | è indagato per l'operazione Aderlass

David Rozman, Head Carer della INEOS Grenadiers è stato allontanato dal Team britannico dal Tour de France con effetto immediato. La ITA (agenzia internazionale anti doping) lo ha convocato in merito all'Operazione Aderlass, una immensa rete di doping creata nel 2012 dal medico (condannato a 4 anni) Mark Schmidt con cui a quel tempo Rozman era in contatto.