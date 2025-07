Locomotive Jazz Festival La musica sposa la solidarietà nei borghi segreti del Salento

Musica e solidarietà , panorami mozzafiato e consapevolezza sociale. Succede nel Salento del grande turismo estivo con un festival che ha scelto di andare in scena nei luoghi fuori dalle rotte tradizionali, nelle piazzette dei paesi dominati dal colore della pietra leccese, che cambia tono quando è inondata dal sole. Sono i ‘ concerti al tramonto ’ del Locomotive Jazz Festival che, arrivato all’edizione numero venti, propone una serie di spettacoli con lo sfondo naturale de palazzi nobiliari barocchi, occasione non solo per ascoltare buona musica, dalla canzone d’autore al pop e scoprire borghi dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche per sentirsi parte attiva di iniziative di inclusione, che sono il vero segno identitario della manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

