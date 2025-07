Loacker diventa società benefit e lancia il primo forno a induzione

Loacker (459 milioni di fatturato nel 2024), in occasione del centenario dalla fondazione, si è ufficialmente trasformata in Società Benefit, pubblicando la sua prima Relazione di impatto. L'azienda conferma così il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile, con azioni concrete in ambito. 🔗 Leggi su Today.it

